Циклон Petra принесет сложную погоду: синоптик предупредила о сильном похолодании

Украина

В среду, 5 февраля, циклон Petra, как и прогнозировалось ранее, принесет в Украину сложную погоду — сильный снег, дождь, ветер и гололед.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, по словам которой, самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах.

«На севере Украины и значительной части равнинного запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет — чар циклона Petra так далеко не хватит», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.

Температура воздуха в среду днем ожидается невысокой — от -1 до +3 градусов. На юге удержится более теплая погода — до + 5 + 10 градусов, однако уже с 6 февраля похолодает и там.

В Киеве 5 февраля ожидается сильный штормовой ветер. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром — мокрый снег, снег. «Циклон похозяйничает в Киеве, однако уже во второй половине дня он потянется южнее, поэтому от столицы осадки отодвинутся», — утверждает синоптик.

По ее прогнозам, к концу недели похолодание в Украине усилится — до -10 градусов и ниже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», январь 2020 года в Киеве стал аномально теплым, эксперты утверждали, что метеорологическая зима в столице так и не наступила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,

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