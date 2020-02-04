24.79 / 25.04 27.35 / 27.75
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Циклон Petra принесет сложную погоду: синоптик предупредила о сильном похолодании

11:09 4 февраля 2020 728
Снег
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, циклон Petra, как и прогнозировалось ранее, принесет в Украину сложную погоду — сильный снег, дождь, ветер и гололед.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, по словам которой, самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах.

«На севере Украины и значительной части равнинного запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет — чар циклона Petra так далеко не хватит», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.

Температура воздуха в среду днем ожидается невысокой — от -1 до +3 градусов. На юге удержится более теплая погода — до + 5 + 10 градусов, однако уже с 6 февраля похолодает и там.

В Киеве 5 февраля ожидается сильный штормовой ветер. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром — мокрый снег, снег. «Циклон похозяйничает в Киеве, однако уже во второй половине дня он потянется южнее, поэтому от столицы осадки отодвинутся», — утверждает синоптик.

По ее прогнозам, к концу недели похолодание в Украине усилится — до -10 градусов и ниже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», январь 2020 года в Киеве стал аномально теплым, эксперты утверждали, что метеорологическая зима в столице так и не наступила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

паспорт ДНР

Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)

Зубков

В Крыму арестовали владельца парка "Тайган" ярого "крымнашиста" Зубкова

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер