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Общество и люди

Прямо весна: январь 2020 года стал аномально теплым и побил температурный рекорд

13:20 3 февраля 2020 96
Велосипедист зимой
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в январе 2020 года среднемесячная температура составляла + 0,8 ° С, что на 6,4 ° С выше климатической нормы. Ранее синоптики предупредили о похолодании с 3 февраля.

Такие данные обнародовали специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Сообщается, что январь этого года занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Теплее всего в столице было 11 января, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градусов, а холоднее — 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,3 ° С. «Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло», — считают метеорологи.

Кстати, в минувшее воскресенье, 2 февраля, после полудня столбик термометра поднялся до + 10,7 ° С, что на 1,4 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. А среднесуточная температура воздуха составила + 7,9 ° С, что на 1,6 ° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года. «По климатической норме, такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля», — добавили в обсерватории.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британские метеорологи прогнозируют, что до 2024 года жители Земли будут переживать самые теплые годы за все время метеонаблюдений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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