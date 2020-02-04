Политика

Рада уволила министра Бабак и нашла ей замену

Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак. Министра называли первым кандидатом «на вылет» и готовы были уволить еще в январе.

Бабак покинула пост по собственному желанию, намекнув, что на должности столкнулась с жестким противостоянием и не может реализовать задуманное. За увольнение Бабак проголосовали 239 депутатов.

В Кабинет министров вместо Бабак назначили Дениса Шмыгаля — председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Кроме должности министра, он назначен еще и вице-премьером. Это предложение поддержали 278 парламентариев.

Напомним, кроме обновления Кабинета министров Алексея Гончарука, Рада должна сегодня рассмотреть вопросы о сокращении количества нардепов и о принципах назначения руководителей НАБУ и ГБР.

Фото ua-energy.org



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