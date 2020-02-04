С сайта СБУ исчез символ войны против России: источник рассказал детали

Украина

С сайта Службы безопасности Украины исчезло изображение скульптуры казака-победителя, который, сидя на коне, убивает копьем двухголовую змею. Эту скульптурную композицию возле здания СБУ открыли перед Днем независимости еще в 2015 году. Она посвящена всем защитникам Украины — участникам войны на Донбассе. Скульптура выполнена из камня и металла. Интересно, что казак и двухголовая змея изображены на карте Украины, и змей находится как раз на территории Донбасса. В СБУ тогда объяснили, что, по их мнению, эта композиция символизирует победу над аллегорическим образом зла, которое пытается вползти в Украину.

Изображение казака-победителя попало в качестве оформления на официальный сайт СБУ. А потом оно неожиданно исчезло. На это обратили внимание пользователи социальных сетей. Начал разгораться скандал. Неужели изображение убрали для того, чтобы «не дразнить Россию»? И ведь произошло это уже при новом руководителе Службы безопасности Украины Иване Баканове.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», рисунок исчез с сайта СБУ еще два месяца назад. Но никакой политики, по словам работников спецслужбы, в этом нет.

— Ситуация была такой. Пару месяцев назад для работы над нашим официальным сайтом пригласили новых пиарщиков, — объяснил ситуацию «ФАКТАМ» источник в СБУ. — Они тогда решили внести в оформление некоторые изменения. Посчитали, что изображение в «шапке сайта» его утяжеляет. Исчез не только этот рисунок. Было принято убрать еще некоторые вещи. Никакой политики в этих действиях не было изначально. Тем более что еще через пару месяцев у нас будет запущен новый сайт. Бороться сейчас за возвращение казака в связи с этим нет большого смысла. Однако какое оформление будет на новом сайте, мы пока не знаем.

Между тем многие пользователи соцсетей заподозрили, что СБУ специально убрала картинку с сайта, а историю с редизайном придумали после резонанса в обществе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в России снесли бюст Путину, который простоял на своем месте всего три месяца. Местные жители, ранее ходившие к этому бюсту, чтобы жаловаться на свои проблемы, решили, что Путин не оправдал их доверия.

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