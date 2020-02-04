Горячий пупс: 242-килограммовый сын Сафронова показал пародию на популярные пляжные фото

Шоу-бизнес

Эпатажный сын известного российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин после травли в сети из-за инцидента в самолете, когда его засосало в унитаз, отправился восстанавливать душевное равновесие в далекий солнечный Занзибар. В Африке 242-килограммовый Лука Затравкин наслаждается отдыхом на берегу моря, посещает экскурсии, побывал в сафари-парке. Но интерес аудитории в сети вызвали вовсе не его впечатления, а забавная пляжная фотосессия. Он спародировал кадры, которыми обычно хвастаются гламурные девушки.

«Методом проб и ошибок понял: главное, что нравится людям, — это я сам, мое тело, мой юмор, — улыбается музыкант. — На гадости не обращаю внимания. Ведь у людей, которые их пишут, всякое может быть в жизни… И они хотят просто кого-то ущипнуть, потому что самим больно. Отношусь с пониманием и сочувствием. Самые мерзости исходят от тех, у кого закрыта страница», — рассказал Лука изданию «СтарХит».

29-летний Затравкин спародировал традиционные морские фото девушек: в море, у экзотических растений, у кромки бассейна…

Лука говорит, что справиться с проблемами ему помогает чувство юмора. Также его радуют своей добротой и отзывчивостью местные жители.

«После ажиотажа вызванного моим обгоревшим лицом и подобием шпагата Волочковой, я решил поделиться чем-то действительно интересным. И несмотря на то, что друзья отговаривали, поехал на сафари. Невероятно маленький самолет, тяжелый перелет в грозу, долгая дорога и тряска на старом джипе по всем кочкам, два дня с ночевкой в ужасной гостинице… И совершенно удивительные звери, которые находятся в естественной среде. Я всегда был противником загонов, зоопарков, цирков. Хочешь увидеть животных — приходи, не нарушая их покой. Здесь есть все — как будто попал в мультик „Мадагаскар“. А самое милое, что удалось заснять, это два слоненка — мальчик и девочка, играют друг с другом, у них любовь. Наложил на видео свою музыку, разместил в инстаграме. Такого провального поста у меня не было давно», — рассказал Лука.

А вот его пост о шпагате Волочкой собрал множество лайков и комментариев в сети. Кстати, Лука пока не решился на «смертельный» номер.

А недавно Лука обратился за помощью к известной эко-активистке Грете Тунберг.

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