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Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)
Сын известного российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, вес которого достиг 242 кг, решился на неожиданный поступок. Он пообещал повторить шпагат эпатажной балерины Анастасии Волочковой, засыпавшей сеть красноречивыми фото в растяжке. Об этом Лука, отказавшийся от диеты, заявил на своей странице в Instagram.
«Анастасия, я принимаю твой „ШпагатныйЧеллендж“!», — написал Затравкин, чем вызвал волну комментариев.
Подписчики в комментариях сомневаются, что он осилит шпагат с таким-то весом, советуют ему срочно заняться своим здоровьем. А также отмечают, что главной фишкой шпагата должно быть микро-бикини.
Напомним, ранее пианист Лука Затравкин пострадал в самолете, его засосало в унитаз.
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