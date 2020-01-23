Шоу-бизнес

Сын известного российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, вес которого достиг 242 кг, решился на неожиданный поступок. Он пообещал повторить шпагат эпатажной балерины Анастасии Волочковой, засыпавшей сеть красноречивыми фото в растяжке. Об этом Лука, отказавшийся от диеты, заявил на своей странице в Instagram.

«Анастасия, я принимаю твой „ШпагатныйЧеллендж“!», — написал Затравкин, чем вызвал волну комментариев.

Подписчики в комментариях сомневаются, что он осилит шпагат с таким-то весом, советуют ему срочно заняться своим здоровьем. А также отмечают, что главной фишкой шпагата должно быть микро-бикини.

Напомним, ранее пианист Лука Затравкин пострадал в самолете, его засосало в унитаз.

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