24.22 / 24.50 26.75 / 27.17
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

18:26 23 января 2020 80
Лука Затравкин
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Сын известного российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, вес которого достиг 242 кг, решился на неожиданный поступок. Он пообещал повторить шпагат эпатажной балерины Анастасии Волочковой, засыпавшей сеть красноречивыми фото в растяжке. Об этом Лука, отказавшийся от диеты, заявил на своей странице в Instagram.

«Анастасия, я принимаю твой „ШпагатныйЧеллендж“!», — написал Затравкин, чем вызвал волну комментариев.

Подписчики в комментариях сомневаются, что он осилит шпагат с таким-то весом, советуют ему срочно заняться своим здоровьем. А также отмечают, что главной фишкой шпагата должно быть микро-бикини.

Напомним, ранее пианист Лука Затравкин пострадал в самолете, его засосало в унитаз.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

Гороскоп

Сложный день для Скорпиона и Стрельца: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер