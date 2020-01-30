242-килограммовый сын Никаса Сафронова попросил Грету Тунберг о помощи (видео)

Шоу-бизнес

29-летний сын скандального российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который ранее застрял в туалете самолета, обратился за поддержкой к экоактивистке Грете Тунберг и организации Greenpeace, призывая возвращать в море, выброшенных на берег дельфинов и тюленей.

Правда, сделал он это своеобразно. 242-килограммовый молодой человек показал, как лежит в песке, а потом скатывается в воду. Он попросил подписчиков не переедать, иначе будет трудно войти в море.

«Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море! Отмечайте в комментариях аккаунты Greenpeace (@greenpeaceru), Грету Тунберг (@gretathunberg) и другие организации, выступающие в защиту окружающей среды», — подписал он видео.

Напомним, что ранее Лука Затравкин решил повторить шпагат Анастасии Волочковой.

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