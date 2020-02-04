24.79 / 25.04 27.35 / 27.75
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Школы Львова начали закрывать на карантин из-за гриппа и ОРВИ (видео)

11:59 4 февраля 2020 57
Карантин в школе
Инф. «ФАКТОВ»

В Львове в связи с массовыми заболеваниями школьников приостановлены занятия в 17 школах. Ранее сообщалось о карантине в школах Херсона и Черновцов.

В Львовском горсовете сообщили, что на неделю — до понедельника, 10 февраля, на карантин закрыты школы № 1, № 4, № 22, № 30, № 40, № 43, № 44, № 47, № 54, № 66, № 78, № 81, № 87, «Лідер» и «Дзвіночок».

«Мы получили от руководителей 15 школ письма о приостановлении обучения в связи с большим количеством детей, которые отсутствуют по болезни», — отметила начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, добавив, что с прошлой недели нет занятий в школах № 33 и № 53. Возможно, занятия в них возобновятся в среду, 5 февраля.

По словам чиновницы, в детских садах ситуация лучше — заболели около 7 процентов детей, поэтому закрывать учреждения на карантин необходимости нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области из-за заболеваний гриппом и ОРВИ полностью или частично приостанавливались занятия в 13 школах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

паспорт ДНР

Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)

Зубков

В Крыму арестовали владельца парка "Тайган" ярого "крымнашиста" Зубкова

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер