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Школы Львова начали закрывать на карантин из-за гриппа и ОРВИ (видео)
В Львове в связи с массовыми заболеваниями школьников приостановлены занятия в 17 школах. Ранее сообщалось о карантине в школах Херсона и Черновцов.
В Львовском горсовете сообщили, что на неделю — до понедельника, 10 февраля, на карантин закрыты школы № 1, № 4, № 22, № 30, № 40, № 43, № 44, № 47, № 54, № 66, № 78, № 81, № 87, «Лідер» и «Дзвіночок».
«Мы получили от руководителей 15 школ письма о приостановлении обучения в связи с большим количеством детей, которые отсутствуют по болезни», — отметила начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, добавив, что с прошлой недели нет занятий в школах № 33 и № 53. Возможно, занятия в них возобновятся в среду, 5 февраля.
По словам чиновницы, в детских садах ситуация лучше — заболели около 7 процентов детей, поэтому закрывать учреждения на карантин необходимости нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области из-за заболеваний гриппом и ОРВИ полностью или частично приостанавливались занятия в 13 школах.
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