Беременная дочь Сумской показала редкое фото с мужем

Шоу-бизнес

Беременная дочь известной актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая не афиширует личную жизнь и редко публикует фото с мужем, сделала исключение. Тоня поделилась редким фото с Владимиром Яглычем на своей странице в Instagram.

В комментариях подписчики отмечают, что Тоня и Владимир являются очень красивой парой. Не оставили без внимания загадочность супругов и соблазнительное декольте Тони.

Недавно вместе с мужем они побывали в Санкт-Петербурге, прогулялись по городу и посетили несколько экскурсий.

Сейчас Тоня ждет второго ребенка. Беременность она не комментирует, но подтвердила положение красноречивыми фото, на которых показала впечатляющий животик.

Напомним, Владимир и Антонина также воспитывают 2-летнюю дочь Еву. Фото девочки родители не показывают.

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