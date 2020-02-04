Украина

Рада сделала первый шаг к сокращению числа нардепов

На пленарном заседании во вторник, 4 февраля, народные депутаты Украины предварительно одобрили президентский законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы, предусматривающий внесение правок в Конституцию.

Так, замглавы Комитета правовой политики Ольга Совгиря, представляя документ, заявила, что цель проекта закона — оптимизация «общих основ статуса единого органа законодательной власти».

В информационном управлении аппарата парламента сообщили, что в заключении от 16 декабря 2019 года Конституционный Суд Украины признал законопроект соответствующим требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Документом, в частности, предлагается уменьшить конституционный состав парламента до 300 нардепов, которые избираются сроком на пять лет по пропорциональной избирательной системе. За предварительное одобрение президентского проекта закона проголосовали 236 народных депутатов Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины поддержали отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак и проголосовали за нового руководителя министерства — Дениса Шмыгаля, ранее бывшего председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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