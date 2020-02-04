24.76 / 25.01 27.32 / 27.70
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада провалила голосование за закон о расширении полномочий Зеленского

13:51 4 февраля 2020 361
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Народные депутаты Украины, ранее предварительно одобрившие решение о сокращении количества парламентариев до 300 человек, отказались поддержать решение, касающееся расширения президентских полномочий в части назначения и увольнения руководителей Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Так, в повестку дня был внесен проект закона, вносящий изменения в статью 106 Конституции Украины (о закреплении полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований).

После бурных дискуссий в зале спикер Дмитрий Разумков предложил парламентариям поддержать постановление о направление документа на доработку в профильный комитет, чтобы в течение 30 дней в него были внесены правки и дополнения.

Однако это решение так и не было принято — в зале нашлось лишь 214 голосов за.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министром развития общин и территорий — вице-премьером назначен Денис Шмыгаль — Верховная Рада поддержала отставку Алены Бабак.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

паспорт ДНР

Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер