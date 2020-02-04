Рада провалила голосование за закон о расширении полномочий Зеленского

Украина

Народные депутаты Украины, ранее предварительно одобрившие решение о сокращении количества парламентариев до 300 человек, отказались поддержать решение, касающееся расширения президентских полномочий в части назначения и увольнения руководителей Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Так, в повестку дня был внесен проект закона, вносящий изменения в статью 106 Конституции Украины (о закреплении полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований).

После бурных дискуссий в зале спикер Дмитрий Разумков предложил парламентариям поддержать постановление о направление документа на доработку в профильный комитет, чтобы в течение 30 дней в него были внесены правки и дополнения.

Однако это решение так и не было принято — в зале нашлось лишь 214 голосов за.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министром развития общин и территорий — вице-премьером назначен Денис Шмыгаль — Верховная Рада поддержала отставку Алены Бабак.



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