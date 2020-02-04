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Сайт "ФАКТЫ" вошел в топ-10 новостных ресурсов Украины
Сайт Fakty.ua вошел в десятку самых популярных новостных изданий Украины. Такие данные обнародовала платформа нативного контента PRNEWS. io и SimilarWeb.
Так, по данным за декабрь 2019 года, наше издание занимает шестую позицию в рейтинге. Авторы исследования посчитали, что аудитория сайта «ФАКТЫ» в декабре составила почти 22 миллиона пользователей.
Стоит подчеркнуть, что в рейтингах Бигмира и Liveinternet наш ресурс занимает лидирующие позиции на протяжении последнего года и аудитория «ФАКТОВ» постоянно растет.
Как известно, кроме сайта каждый четверг выходит также еженедельная газета «Факты и комментарии».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за проекта «закона о дезинформации» («Об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации»). Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир заявил, что борьба с дезинформацией, особенно с учетом ситуации в Украине, важна, но не за счет свободы СМИ и вмешательства государства в их деятельность.
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