В ОБСЕ раскритиковали законопроект Минкульта о дезинформации

Украина

Проект «закона о дезинформации» («Об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации»), раскритикованный украинскими экспертами, вызвал «обеспокоенность» и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Так, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир (Harlem Désir) заявил, что борьба с дезинформацией, особенно с учетом ситуации в Украине, важна, но не за счет свободы СМИ и вмешательства государства в их деятельность.

«Дезир заявил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и их полное соответствие международным стандартам», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ОБСЕ.

Он также отметил, что борьба с дезинформацией является «законной целью», но «право каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в ее обязательствах перед ОБСЕ и международными обязательствами, должно полностью соблюдаться».

Напомним, что согласно проекту нового закона, журналисты должны будут получать профессиональную пресс-карту, выданную новой организацией (Ассоциацией профессиональных журналистов Украины), созданной государством, а за медиа-контентом будет следить назначенный государством Специальный комиссар. Последний получит право налагать на массмедиа штрафы и блокировать онлайн-СМИ. Законопроект предусматривает, что массмедиа могут как штрафовать на огромные суммы, так и наказывать ответственных за распространение дезинформации лишением свободы сроком до семи лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал, что текст «закона о дезинформации» доработают, исключив из него спорные моменты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter