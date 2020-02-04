24.75 / 25.00 27.31 / 27.69
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Большинство школ Киева закрылись на карантин по гриппу: названы наиболее пораженные районы столицы

15:45 4 февраля 2020 490
пустой класс
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ школы массово закрывают на карантин. Согласно информации столичного департамента образования и науки, по состоянию на 4 февраля из 360 городских школ учебный процесс приостановлен в 192 учреждениях. Полностью закрыты 144 школы и 48 — частично. К таким мерам пришлось прибегнуть, так как на прошлой неделе заболели гриппом и ОРВИ 4 190 школьников (на 46 процентов больше, чем неделей ранее). Поэтому на сегодня 123 882 школьника отправлены на «каникулы». Хотя учеба у них все же продолжается — дистанционно: учителя дают задания для выполнения их в домашних условиях.

Напомним, что руководство школ имеет право принимать решение (по согласованию с родителями) о полном или частичном закрытии заведений на карантин, если из-за болезни отсутствует пятая часть учеников.

Больше всего детей пропускает занятия в школах Деснянского (69 процентов заболевших), Святошинского, Оболонского (68 процентов) районов. Средний показатель по городу — 42 процента. В Шевченковском районе, который дольше других держался без карантина, закрыто шесть школ полностью и три — поклассово.

В целом по Киеву рост заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 26,1 процента — на прошлой неделе зафиксировано, по данным столичной горгосадминистрации, 13 770 случаев (предыдущий показатель — 10 920).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановлен также в школах Львова, Одессы и Херсона. А в Измаиле на карантин массово закрывают детские сады.

«ФАКТЫ» писали также о том, где в Киеве можно сделать прививку от гриппа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер