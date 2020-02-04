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- 15:45 Большинство школ Киева закрылись на карантин по гриппу: названы наиболее пораженные районы столицы
Большинство школ Киева закрылись на карантин по гриппу: названы наиболее пораженные районы столицы
В Киеве из-за гриппа и ОРВИ школы массово закрывают на карантин. Согласно информации столичного департамента образования и науки, по состоянию на 4 февраля из 360 городских школ учебный процесс приостановлен в 192 учреждениях. Полностью закрыты 144 школы и 48 — частично. К таким мерам пришлось прибегнуть, так как на прошлой неделе заболели гриппом и ОРВИ 4 190 школьников (на 46 процентов больше, чем неделей ранее). Поэтому на сегодня 123 882 школьника отправлены на «каникулы». Хотя учеба у них все же продолжается — дистанционно: учителя дают задания для выполнения их в домашних условиях.
Напомним, что руководство школ имеет право принимать решение (по согласованию с родителями) о полном или частичном закрытии заведений на карантин, если из-за болезни отсутствует пятая часть учеников.
Больше всего детей пропускает занятия в школах Деснянского (69 процентов заболевших), Святошинского, Оболонского (68 процентов) районов. Средний показатель по городу — 42 процента. В Шевченковском районе, который дольше других держался без карантина, закрыто шесть школ полностью и три — поклассово.
В целом по Киеву рост заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 26,1 процента — на прошлой неделе зафиксировано, по данным столичной горгосадминистрации, 13 770 случаев (предыдущий показатель — 10 920).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановлен также в школах Львова, Одессы и Херсона. А в Измаиле на карантин массово закрывают детские сады.
«ФАКТЫ» писали также о том, где в Киеве можно сделать прививку от гриппа.
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