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Украина

Переписку Кивы с Жириновским высмеяли фотожабой (фото)

16:15 4 февраля 2020 243
Жириновский
Инф. «ФАКТОВ»

В сети информацию о якобы переписке по телефону украинского нардепа Ильи Кивы и российского политика Владимира Жириновского высмеяли едкой фотожабой.

Фотожабу на своей страничке в Facebook разместил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Он также написал, что пресс-секретарь Жириновского назвал переписку с Кивой «смешной неправдой». Мол, лидер ЛДПР мобильным телефоном не пользуется — у его помощника есть обычный, кнопочный.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео драки в столичном ресторане с участием Ильи Кивы и ветерана АТО. В Офисе генпрокурора открыли уголовное производство о нанесении депутатом гражданину телесных повреждений

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