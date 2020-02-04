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Переписку Кивы с Жириновским высмеяли фотожабой (фото)
В сети информацию о якобы переписке по телефону украинского нардепа Ильи Кивы и российского политика Владимира Жириновского высмеяли едкой фотожабой.
Фотожабу на своей страничке в Facebook разместил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Он также написал, что пресс-секретарь Жириновского назвал переписку с Кивой «смешной неправдой». Мол, лидер ЛДПР мобильным телефоном не пользуется — у его помощника есть обычный, кнопочный.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео драки в столичном ресторане с участием Ильи Кивы и ветерана АТО. В Офисе генпрокурора открыли уголовное производство о нанесении депутатом гражданину телесных повреждений
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