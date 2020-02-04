Умные часы незаменимы для спортсменов и помогают в быту

Стиль жизни

Современный ритм жизни требует мобильности и практичности во всем. Оперативно справляться с новыми задачами помогают новые усовершенствованные гаджеты, без которых уже трудно представить свою жизнь. Например, смартфоном сейчас пользуется и стар и млад. Все большей популярностью пользуются сервисы, улучшающие качество жизни, делающие ее более комфортной и динамичной: «умные часы», получившие свое название от английского Smart Watch.

Это современный гаджет, который дублирует смартфон или же работает самостоятельно как часы, будильник, навигатор, кроме того, показывает пульс, потраченные калории и даже артериальное давление. Его возможности зависят от модели и приложений.

Современный рынок предлагает множество вариантов на любой вкус и кошелек — от бюджетных стоимостью примерно 1300 гривен до брендовых, дизайнерских и даже эксклюзивных моделей, за которые придется выложить сумму на порядок выше. Но независимо от цены преимущества умных часов очевидны как для школьников, так и для спортсменов и бизнесменов — руки всегда остаются свободными.

Прямо на запястье можно получать сообщения из социальных сетей, оповещения о звонках и смс, контролировать электронную почту, трафик, слушать музыку, пользоваться часами как диктофоном. Их оценят водители, спортсмены, да и все, кто любит активный образ жизни.

Телефон носить с собой не всегда удобно, а часы совершенно не мешают занятиям спортом и при этом позволяют их владельцу не пропустить ничего важного.

Кроме того, они существенно облегчают задачу желающим сбросить лишние килограммы и привести себя в форму, выступая в роли бескомпромиссного тренера.

Смарт-часы помогают контролировать калории, считают шаги, предупреждают об угрозах падения или возможности травмы. Они даже напомнят, когда стоит встать с кресла и прогуляться на свежем воздухе или уделить время физическим активностям. Кроме того, часы информируют о жизненно важных показателях — сердцебиении, артериальном давлении, уровне кислорода в крови. Современные гаджеты помогают контролировать время сна и уровень стресса.

Стильный гаджет на запястье — просто незаменимый личный тренер, который проконтролирует, насколько эффективно вы провели тренировку. Если вдруг после занятий спортом на свежем воздухе захотелось купить воду или что-то еще, умные часы с легкостью заменят банковскую карточку. Есть модели, с помощью которых можно совершать бесконтактные банковские платежи. В часы встроен специальный чип, к которому привязывается банковская карта, как в смартфоне.

Умные часы оценят и родители — можно отслеживать местоположение детей. Кроме того, устройство напичкано различными функциями GPS для отслеживания смартфона в случае потери. Если телефон отдаляется, умные часы, при предварительном программировании кнопки SOS, получают экстренный вызов. Кстати, некоторые производители снабдили устройство дополнительными функциями, с помощью которых можно управлять «умным домом» или переключать телевизор, как пультом.

Так что маленький, стильный и современный гаджет — это ключ к управлению всем. Он даже поможет найти машину на парковке, напомнит о необходимости посетить сервис или долить топлива. И это еще не все возможности умных часов. Каждый может выбрать то, что подходит именно ему.

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