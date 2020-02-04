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ЕС отверг ближневосточный план Трампа
Европейский Союз считает, что план, который президент США Дональд Трамп предложил для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, не соответствует «согласованным на международном уровне параметрам». Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
План Трампа позволяет Израилю аннексировать часть земель, которые официально входят в состав палестинского государства.
«Инициатива США, представленная 28 января, отклоняется от этих международно согласованных параметров», — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Он считает, что для построения справедливого прочного мира нерешенные вопросы окончательного статуса должны быть решены прямыми переговоров между обеими сторонами.
Это заявление соответствует традиционно осторожной политике Евросоюза относительно Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что в мире сдержанно отнеслись к «сделке века», которую Дональд Трамп предложил для Израиля и Палестины.
Фото: ТВ Центр
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