24.74 / 25.00 27.30 / 27.68
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

ЕС отверг ближневосточный план Трампа

18:36 4 февраля 2020 100
Флаги Палестины и Израиля
Инф. «ФАКТОВ»

Европейский Союз считает, что план, который президент США Дональд Трамп предложил для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, не соответствует «согласованным на международном уровне параметрам». Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

План Трампа позволяет Израилю аннексировать часть земель, которые официально входят в состав палестинского государства.

«Инициатива США, представленная 28 января, отклоняется от этих международно согласованных параметров», — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Он считает, что для построения справедливого прочного мира нерешенные вопросы окончательного статуса должны быть решены прямыми переговоров между обеими сторонами.

Это заявление соответствует традиционно осторожной политике Евросоюза относительно Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что в мире сдержанно отнеслись к «сделке века», которую Дональд Трамп предложил для Израиля и Палестины.

Фото: ТВ Центр

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили проявлением чувств на публике (фото, видео)

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

паспорт ДНР

Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер