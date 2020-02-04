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Украина

«Не признаю»: боевик Гиркин отреагировал на предъявление обвинения в катастрофе МН17

19:01 4 февраля 2020 217
Игорь Гиркин
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 4 февраля, один из бывших главарей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что не признает обвинения по делу о крушении Boeing MH17, которое ему предъявила прокуратура Нидерландов на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне», — сказал Гиркин.

На вопрос журналиста, готов ли он дать показания по этому делу, экс-главарь боевиков ответил: «Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно».

В понедельник, 3 февраля, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех человек, которых подозревает по делу о крушении Boeing МН17. Это россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Судебное слушание должно состояться 9 марта.

Ранее сообщалось, что новость о возможной выдаче его Нидерландам вызвала у террориста Гиркина истерику.

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