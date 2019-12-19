Украина

Рада на год запретила экспорт необработанного янтаря и упростила его добычу

В четверг, 19 декабря народные депутаты проголосовали за законопроект № 2240 относительно урегулирования вопросов добычи янтаря.

Документ предусматривает введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет.

Начальная цена разрешения будет определяться из расчета 3400 гривен за гектар участка янтарных недр, площадь участка не может превышать 10 га.

Согласно таким нормам, принять участие в аукционе на покупку разрешения сможет не только большой, но и средний и малый бизнес, пишет «Европейская правда».

Владельцы разрешений не будут нуждатся в получение горного отвода и разрешения на снятие грунта, что упростит и ускорит процедуру добычи янтаря.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и уклонение от рекультивации земель, нарушенных в результате пользования недрами.

До 1 января 2021 года запрещается экспорт необработанного янтаря.

Решение поддержали 279 народных депутатов.

Напомним, 4 сентября в Раде был зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и перемещение его через границу.

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