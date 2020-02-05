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Украина

Дело Дубневича: суд арестовал имущество нардепа

0:54 5 февраля 2020 42
Дубневич
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в коррупционных схемах при закупке товаров для «Укрзалізниці» на сумму свыше 93 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Telegram-канал Zero Corruption.

«По результатам судебного рассмотрения суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и наложил арест на имущество, изъятое 27 декабря 2019 года во время обыска жилья по месту жительства подозреваемого, в сумме 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро с запретом отчуждения, распоряжения и пользования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд продолжил обязанности нардепу Дубневичу.

Напомним, Дубневич стал первым депутатом Рады девятого созыва, с которого парламент снял неприкосновенность и разрешил арест. Предложение внес генпрокурор Рябошапка, который подозревает Дубневича в причастности к схемам по растрате средств «Укрзалізниці» в процессе государственных закупок. 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Высшим антикоррупционным судом Украины было принято решение арестовать все имущество нардепа Ярослава Дубневича. Характерно, что заседание судовой инстанции, на котором было арестовано имущество Дубневича, прошло в закрытом режиме.

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