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Дело Дубневича: суд арестовал имущество нардепа
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в коррупционных схемах при закупке товаров для «Укрзалізниці» на сумму свыше 93 млн грн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Telegram-канал Zero Corruption.
«По результатам судебного рассмотрения суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и наложил арест на имущество, изъятое 27 декабря 2019 года во время обыска жилья по месту жительства подозреваемого, в сумме 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро с запретом отчуждения, распоряжения и пользования», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд продолжил обязанности нардепу Дубневичу.
Напомним, Дубневич стал первым депутатом Рады девятого созыва, с которого парламент снял неприкосновенность и разрешил арест. Предложение внес генпрокурор Рябошапка, который подозревает Дубневича в причастности к схемам по растрате средств «Укрзалізниці» в процессе государственных закупок. 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Высшим антикоррупционным судом Украины было принято решение арестовать все имущество нардепа Ярослава Дубневича. Характерно, что заседание судовой инстанции, на котором было арестовано имущество Дубневича, прошло в закрытом режиме.
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