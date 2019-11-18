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Украина

Антикоррупционный суд арестовал все имущество Дубневича

13:30 18 ноября 2019 129
Ярослав Дубневич
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте всего имущество нардепа Ярослава Дубневича, которого подозревают в коррупционных схемах при закупке товаров для «Укрзалізниці». Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РБК-Украина.

По информации издания, заседание антикоррупционного суда, на котором было арестовано имущество Дубневича, прошло в закрытом режиме.

«Это означает, что решение суда является засекреченным», — сообщил изданию источник.

Ранее сообщалось, что адвокат нардепа Ярослава Дубневича сообщил о пропаже своего подзащитного. Суд отправил его под стражу на два месяца. За Ярослава Дубневича был внесен залог, однако освободить его не удается — место пребывания подозреваемого не известно. Адвокат Алексей Шевчук сообщил, что обратился в СБУ по факту похищения его подзащитного.

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