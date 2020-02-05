Отмечать ли Рождество 25 декабря: Священный Синод ПЦУ принял решение

Украина

Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) на заседании во вторник, 4 февраля, помимо остановки полномочий Почетного патриарха Филарета как члена Синода также принял решение создать Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя — ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

Об этом говорится в сообщении на сайте религиозной организации.

«Необходимость внедрения календарной реформы в Православной Церкви Украины нужно взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества», — говорится в сообщении.

Такое решение, отметили в ПЦУ, продиктовано необходимостью внедрения календарной реформы.

Также на заседании Синода отметили, что непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы может привести к углублению и появлению еще большего разделения среди украинцев. В связи с этим Священный Синод осудил самовольное, единоличное решение Преосвященного Михаила, митрополита Луцкого и Волынского, о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка.

В то же время Синод разрешил, там, где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение колядок.

Напомним, что в заседании приняли участие все члены Синода, кроме Почетного Патриарха Филарета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проведенный Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко показала, что прихожанами возглавляемой митрополитом Епифанием Православной церкви Украины себя считают 38,6% украинцев.

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