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Почти 40 процентов: в Украине определили количество прихожан ПЦУ Епифания
Прихожанами возглавляемой митрополитом Епифанием Православной церкви Украины, которую в этом году могут признать еще четыре церкви, себя считают 38,6% украинцев.
Такие данные показал опрос, проведенный Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.
Еще 20,7% опрошенных назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), возглавляемой митрополитом Онуфрием.
На вопрос «к какому вероисповеданию вы себя относите» 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% — римо-католиками, 0,9% — протестантами, 0,1% — иудеями.
Ислам не выбрал никто из опрошенных. Иное вероисповедание назвали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, относящих себя к христианам без определения конфессии.
Не религиозными себя назвали 22,5% опрошенных.
Сообщается, что опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года. В рамках исследования было опрошено 2003 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у Путина продолжают политику дискредитации и Православной церкви Украины. Так, в оккупированном Россией Крыму закрыла и разграбили ее главный храм на полуострове — Собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги, а затем «городской суд» Евпатории принял решение о сносе Крестовоздвиженской церкви ПЦУ.
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