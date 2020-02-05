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Перепись населения от Дубилета: в сети указали на любопытный момент
Аналитики Украинского центра общественных данных были удивлены результатами проведенного ими анализа данных пробной электронной переписи населения Украины, которые Кабмин представил в конце января 2020 года.
Они решили сравнить показатели с данными Государственной службы статистики и обнаружили, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888.
Как видно из опубликованных центром таблиц, только для одной половозрастной группы (женщины 15−24 лет) результат расчетов не совпал с «супер-современными» методами обработки и анализа «big data» от министра Дмитрия Дубилета.
Также у Дубилета не сходятся суммы по возрастным группам. Так, если просуммировать всех мужчин в его презентации, получим 17 281 тысяч, а не 17 280 тысяч человек.
«Итак, подведем итоги. Во-первых, г. Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо», — заявили ученые Украинского центра общественных данных.
Напомним, социолог Ирина Бекешкина назвала предложение об электронной переписи населения «полной ерундой», а директор Института демографии и социальных исследований НАН Украина Эллы Либанова призналась, что была близка к истерике, ознакомившись с инициативами министра.
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