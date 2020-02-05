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Кейт Миддлтон встретила своих школьных учителей и примерила каску (фото, видео)
Во время визита в Уэльс герцогиню Кембриджскую ждал приятный сюрприз. Специально для того, чтобы увидеться с ней, в Мамблс приехали ее проживающие ныне неподалеку школьные учителя — супруги Кевин Оллфорд и Дениз Эванс-Оллфорд. Они преподавали в школе Сент-Эндрюс в графстве Беркшир, обучая саму Кейт, а затем ее младших сестру и брата Пиппу и Джеймса. В этой школе будущая герцогиня училась в период с конца 1986 по 1995 год. Кевин был учителем физкультуры, а также немецкого и французского, а Дениз — спортивным инструктором по нетболу.
Кевин и Дениз передали записку охранникам Кейт и принца Уильяма, когда Кембриджи зашли перекусить в кафе-мороженое. Радостная Кейт сразу же вышла к своим бывшим учителям, которых не видела больше 20 лет, со словами: «Как тесен мир!». И обняла их. Они побеседовали, вспоминая прошлое. Эванс-Оллфорд сказала, что 38-летняя Кейт ничуть не изменилась за эти годы.
Позже Кейт и Уильям, как сообщает издание Daily Mail, посетили сталелитейный завод в Порт-Толбот. Оба примерили синюю униформу рабочих и каски. А потом побывали в боксерской секции местного фитнес-центра.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..