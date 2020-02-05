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Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид (фото)
Кейт Миддлтон, которая 4 февраля вместе со своим мужем посетила Уэльс, во время визита в город Суонси побеседовала с фанатами, собравшимися встречать королевскую пару. В их числе была местная жительница Риан Костелло, которая пришла вместе со своей трехлетней дочкой Аннабел. Риан сказала супруге принца Уильяма, что девочка мечтала с нею познакомиться. И с нетерпением ждала встречи. Однако Аннабел была несколько разочарована. Оказалось, что в ее представлении настоящая принцесса должна быть другой. Как пишет издание Daily Mail, ребенок сказал: «Я думала, ты будешь выглядеть, как Золушка».
38-летняя Кейт, которая была в недорогом пальто от Hobbs и платье от Zara, пришлось извиниться за то, что она не надела в этот день красивый наряд.
«Моя дочка любит сказки», — пояснила Риан. Женщина также добавила, что Аннабел все равно была очарована Кейт. Костелло говорит, что была приятно удивлена тем, что герцогиня крепко обняла ее дочь. Британка надеется, что лет через десять Аннабел в полной мере осознает, какая у нее была удивительная встреча.
У Кейт и принца Уильяма трое детей — шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому в апреле исполнится два года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Уэльсе Кейт Миддлтон неожиданно встретилась с двумя своими школьными учителями.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».