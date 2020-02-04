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Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили проявлением чувств на публике (фото, видео)
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, которые в воскресенье присутствовали на церемонии вручения кинопремий BAFTA, прибыли с официальным визитом в Уэльс. Они посетили регион Мамблс, а также город Порт-Толбот, где встретились с представителями местных общин, работающими на море спасателями и работниками сталелитейного завода. В конце визита герцог и герцогиня Кембриджские навестят фитнес-центр, который дает возможность тренироваться людям с психическими проблемами и с особыми физическими потребностями.
38-летняя Кейт предстала перед публикой в элегантном образе — темно-синем пальто недорогого популярного бренда Hobbs стоимостью 455 долларов, а также ярко-красном платье от Zara.
Кейт и Уильям, которые обычно следуют неписанному королевскому правилу не проявлять на публике своих чувств к друг другу, на этот раз не сдержались. Издание Daily Express отметило, что Кейт нежно положила руку мужу на плечо. А пользователей соцсетей умилили взгляды, которыми обменивались супруги. «Они просто излучают любовь», «Уже так давно женаты, а между ними все еще романтика» — писали в комментариях.
Герцога и герцогиню Кембриджским связывают с Уэльсом сентиментальные воспоминания. Здесь, на острове Англси, супруги жили в самом начале своей совместной жизни — с 2010 по 2013 год. Тут было место службы Уильяма, который в то время был пилотом спасательного вертолета. На службе в армии принц состоял семь лет. А потом покинул Королевские военно-воздушные силы и вместе с семьей (женой и их первенцем Джорджем) переехал в Лондон, обосновавшись в Кенсингтонском дворце.
The Duke and Duchess of Cambridge have arrived for a day of engagements in South Wales. Kate is in a Hobbs coat and a Zara dress pic.twitter.com/IXPA3tDlUu— Rebecca English (@RE_DailyMail) February 4, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон надела джинсы и поработала официанткой в детском саду.
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