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Здоровье и медицина

Донором стал бывший военный: в райбольнице Ковеля провели вторую пересадку сердца (фото)

11:03 5 февраля 2020 13
Операция в Ковеле
Инф. «ФАКТОВ»

В Ковеле медики провели вторую операцию по пересадке сердца.

«Невозможное — возможно! Очередная трансплантация сердца в Ковеле. Отличная работа большой команды специалистов. Уникальная районная больница показывает пример всей Украине», — пишет в соцсетях кардиохирург, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.

А журналистка Ирина Заславец сообщает, что сердце пересадили 59-летнему мужчине, который ранее работал водителем «скорой». Донором стал 42-летний бывший военный, умерший от инсульта.

«Его супруга, сестра и мать согласились на донорство. Им, говорят врачи, даже не пришлось долго рассказывать о важности такого решения. Они согласились сразу, поскольку захотели, чтобы даже после смерти их родной человек продолжил жить», — пишет журналистка и уточняет, что другому пациенту пересадили почку умершего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 56-летний житель Закарпатья, которому киевские кардиохирурги провели трансплантацию сердца в Ковеле, выписался из больницы.

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