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Здоровье и медицина

«Новое сердце работает как часы»: в Киеве выписали из больницы мужчину, которому провели трансплантацию

13:22 28 января 2020 310
Житель Закарпатья, которому киевские кардиохирурги провели трансплантацию сердца
Александра ЛАГОВСКАЯ, специально для «ФАКТОВ»


В Институте сердца 56-летний житель Закарпатья, которому киевские кардиохирурги провели трансплантацию, находился, как и планировалось, чуть больше месяца. Пересадку сердца ему выполнили 24 декабря минувшего года. «ФАКТЫ» писали, что спустя две недели после операции пациент уже поднимался по лестнице и свободно ходил по коридору клиники.

— Сегодня мы выписываем Василия Михайловича, в нашей помощи пациент больше не нуждается, — говорит директор Института сердца доктор медицинских наук Борис Тодуров. — Каждый день мы проводили обследования, контролируя работу пересаженного органа. Сердце работает как часы — ровно, нормально. Подобрали подходящую дозировку препаратов, которые не позволяют пересаженному органу отторгнуться. Теперь Василий Михайлович может отправляться на реабилитацию, а затем домой — к детям и внукам. Конечно же, мы ждем пациента на контрольные обследования через месяц, затем — через три и через полгода. Готовы принять его и проконсультировать или помочь в любой момент. Как показывает опыт, такие пациенты и их семьи становятся нашими хорошими друзьями.

Василий Михайлович и его супруга еще немного стесняются такого внимания, которое обрушилось на них после операции, проведенной в Ковеле. Именно там, благодаря активности местных врачей и поддержке их столичных коллег, после 15-летнего перерыва в Украине вновь удалось выполнить трансплантацию сердца.

— Вся моя большая семья сомневалась и отговаривала меня от пересадки сердца, — говорит мужчина. - Но я понимал, что судьба дает мне единственный шанс на спасение. Его использовали и я, и кардиохирурги. Я знаю, что людей, у которых сердце не справляется со своей работой и которым жизненно необходима пересадка, — сотни по всей стране. И их могут спасать наши врачи. Мой случай тому пример.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине утвердили стоимость услуг по трансплантации органов. Цена операции будет варьироваться от 116,1 тысячи гривен (донорская резекция печени) до 1,3 млн гривен (донорская пересадка гемопоэтических стволовых клеток).

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