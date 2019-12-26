Украина

В Украине впервые за 15 лет пересадили сердце: операция прошла в канун Рождества в райбольнице Ковеля (видео)

Кадры из операционной — сердце, бьющееся в груди пациента. Смотреть трудно, и не только потому, что видео «кровавое». Это донорское сердце. Фактически один человек подарил жизнь другому. И, как оказалось, не одну жизнь: еще двум пациентам, нуждавшимся в трансплантации почки, были пересажены эти органы.

И вот утро после операции. Директор Института сердца Борис Тодуров заходит в реанимацию, спрашивает у 56-летнего пациента о самочувствии, и тот отвечает, что все хорошо, машет рукой, передавая привет близким.

— Рождество у некоторых стало вторым рождением, и это чудо, — говорит Борис Михайлович. А обращаясь к пациенту, сообщает: «Все нормально у вас прошло. Как только снимут дренажи, заберем вас на реабилитацию в Институт сердца».

— Операция проходила в Святвечер, — продолжает Борис Тодуров. — До этого в Украине 15 лет не делались операции по пересадке сердца. А мы сделали это! И произошло это, как ни странно, в Ковельской районной больнице. Я очень благодарен всей команде.

В последние годы в Украине пересадки от умершего донора не делали. Это было невозможно еще и потому, что закон о трансплантации никак не могли принять в такой редакции, чтобы врач был юридически защищен. Именно поэтому люди, нуждающиеся в пересадке органов, вынуждены были либо собирать деньги на трансплантацию за границей, в частности в Белоруссии, либо уходить из жизни.

Пациента, которому, как говорят врачи, оставалось жить два-три месяца, доставили из Киева в Ковель специальным реанимобилем. Сделать это надо было очень быстро. От момента, когда в ковельской больнице специалисты констатировали смерть мозга у человека, получившего несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму при падении с высоты, до начала операции прошло немногим более четырех часов. Согласие на забор органов подписали родственники погибшего. Ковельские врачи выполнили также забор двух почек. Одну сразу пересадили женщине, нуждавшейся в трансплантации, вторую отправили в столичный Институт трансплантологии и хирургии имени А. А. Шалимова, где также была успешно выполнена операция по трансплантации. Кстати, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Ковельской районной больнице впервые выполнили родственную трансплантацию почки.

Читая комментарии по поводу проведенных операций на одной из страниц в Facebook, запомнила один из них: «Низкий поклон родным донора. Ваш родной человек будет жить вечно, только в другом теле».

… Уже на вторые сутки после трансплантации пациента с пересаженным сердцем перевезли в Киев, где им занимаются специалисты Центра сердца.

2 января Борису Тодурову исполняется 55 лет. Коллектив «ФАКТОВ» поздравляет Бориса Михайловича с днем рождения!

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