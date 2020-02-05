Кабмин усилят новыми кадрами: Зеленский раскрыл детали

Украина

Состав Кабинета министров, в котором недавно сменили министра развития общин и территорий — с Алены Бабак на Дениса Шмыгаля — усилят новыми кадрами.

Как передает «РБК-Украина», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, уточнив, что процесс подбора кадров завершится через пару недель

«Подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс», — заявил Зеленский журналистам во время получения ID-карты в ЦНАПе.

Он также заявил, что окончательный отчет правительства будет подготовлен к 14 февраля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров назначил новым руководителем Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова, победившего на конкурсе по замещению вакантной должности руководителя НАПК.



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