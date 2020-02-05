Украина

ВСУ станут ближе к НАТО: Рада приняла важный законопроект

В среду, 5 февраля, украинский парламент принял законопроект № 2466 «О признании таким, что утратил действие, закон Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины». В этот же день нардепы внесли изменения в Лесной кодекс.

Как сообщает РБК-Украина, за принятие законопроекта о ВСУ проголосовали 278 депутатов.

«Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рекордно снизила ставку рентной платы для добычи янтаря. Новая ставка будет действовать до конца 2020 года, а затем вновь начнутся изменения, которые продлятся до 2022 года.

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