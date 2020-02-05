- 14:03 Снежная лавина сошла на дорогу: видео трагедии в Турции
- 13:57 Помпео в Киеве не говорил о "потерянном для Украины Крыме": сделано важное заявление
- 13:50 На рынке "7 километр" устроили переполох из-за коронавируса: что об этом известно
- 13:36 Дантес выпустил чувственный клип на песню от Jerry Heil
- 13:34 Кабмин назначил временного руководителя «Укрзалізниці»
- 13:31 Где Крым? Производители вина в Португалии попали в скандал
- 13:25 Режимы Путина и Лукашенко обречены: в России указали на важный момент
- 13:12 Пішла з життя відомий громадський діяч Валентина Шевченко
- 13:12 Рака ждет любовь, а Льва — провокации: гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака
- 13:05 Кабмин расширил список детей, которые могут бесплатно отдыхать в "Артеке"
- 13:04 Дело Шеремета: суд принял новое решение по аресту Дугарь
- 13:01 "Золотая клетка для дочери": в сеть попали фото роскошного особняка Успенской
ВСУ станут ближе к НАТО: Рада приняла важный законопроект
В среду, 5 февраля, украинский парламент принял законопроект № 2466 «О признании таким, что утратил действие, закон Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины». В этот же день нардепы внесли изменения в Лесной кодекс.
Как сообщает РБК-Украина, за принятие законопроекта о ВСУ проголосовали 278 депутатов.
«Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада рекордно снизила ставку рентной платы для добычи янтаря. Новая ставка будет действовать до конца 2020 года, а затем вновь начнутся изменения, которые продлятся до 2022 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!