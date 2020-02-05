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Украина

Кабмин назначил временного руководителя «Укрзалізниці»

13:34 5 февраля 2020 279
Желько Марчек
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Кабмин уволил с поста главы «Укрзалізниці» Евгения Кравцова, временным исполняющим обязанности руководителя госпредприятия стал Желько Марчек.

В распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Алексеем Гончаруком, сказано, что член правления акционерного общества «Укрзалізниця» Марчек Желько будет руководить предприятием до назначения главы в установленном порядке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», состав правления «Укрзалізниці» был определен решением Кабинета министров Украины летом 2016 года. Тогда в него были включены Александр Бужор, Иренеуш Василевски, Марк Залесный, Желько Марчек, Сергей Михальчук, Ремигиуш Пашкевич.

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