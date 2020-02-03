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Общество и люди

Кравцова окончательно уволили с поста главы "Укрзалізниці", ничего не предложив взамен

18:35 3 февраля 2020 49
Кравцов
Инф. «ФАКТОВ»

Главу «Укрзалізниці» Евгения Кравцова уволили без перевода на другую должность. Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 58 от 29 января 2020 года, опубликованном на сайте ведомства. Новый руководитель компании — железнодорожного монополиста будет определен на конкурсе.

«Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества „Украинская железная дорога“ Кравцова Евгения Павловича, освободив его от должности в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины», — говорится в документе.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник, набсовет «Укрзалізниці» рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (как того хотел Кравцов) и расторжение контракта по инициативе наблюдательного совета.

Напомним, что Евгений Кравцов возглавлял УЗ с января 2019 года. Срок его контракта истекает в 2021 году. Кравцов — юрист, топ-менеджер и госслужащий. Исполнял обязанности председателя правления ПАО «Укрзалізниця» с 30 марта по 25 мая 2016, а также с 10 августа 2017. В 2016—2017 был первым заместителем министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В конце декабря 2019 Кравцов объявил, что намерен покинуть должность.

ГБР начало расследование по поводу «запредельных» зарплат руководства «Укрзалізниці» и оплаты госкомпанией элитного отдыха своему топ-менеджменту.

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