«На обработку гектара посевов наш самолет расходует всего полстакана горючего»

Наука и технологии

— Наш беспилотный самолет позволит фермерам резко сократить использование на полях всяческой химии, — говорит организатор стартапа AeroDrone Юрий Педерий из Киева. — Тут дело вот в чем: сейчас в Украине примерно 90 процентов посевов опрыскивают, как и полвека назад, с помощью тракторов. Этот способ имеет существенный недостаток: на каждый гектар приходится выливать по несколько сотен литров растворенных химикатов! Наш беспилотник справляется с аналогичными задачами, распыляя на одном гектаре не более двух литров пестицидов, гербицидов или удобрений — это примерно в 100 раз меньше, чем распыляет трактор. Читайте также: «Мы с напарником открыли фирму по производству беспилотников, хотя оба были далеки от авиации»

«После выхода на пенсию отец занялся созданием беспилотного самолета»

— Еще один важный аспект: при обработке гектара посевов трактор расходует в среднем 1,2 литра горючего, а наш летательный аппарат — лишь полстакана (100 граммов), — продолжает Юрий Педерий. — Беспилотник распыляет средства защиты растений на скорости 100 километров в час, благодаря чему на обработку одного гектара уходит меньше минуты!

— Как возник ваш проект?

— Его начинал мой отец, к сожалению, уже покойный. Он много лет проработал конструктором в знаменитом авиационном КБ имени Олега Антонова. Когда вышел на пенсию, с тремя коллегами-пенсионерами занялся созданием беспилотного самолета. Отец понимал, что в будущем беспилотники станут широко использовать в различных отраслях, но следовало понять, в каких именно.

Мы тщательно проанализировали украинский рынок и поняли, что в сельском хозяйстве для этих летательных аппаратов работы непочатый край. Поэтому сконцентрировали свое внимание на фермерах: много с ними общались, чтобы до мелочей разобраться, чем наше детище может быть им полезно. Проводили экспериментальные обработки полей. Привлекли к проекту одного из ведущих в Украине специалистов по защите растений профессора Виктора Арсеньевича Санина. С его помощью сумели добиться того, что химические вещества распылялись с беспилотника в виде мельчайших (размером не более 100 микрон) аэрозолей. Самолет летит на очень малой (несколько метров) высоте, и это обеспечивает большую точность опрыскивания.

На определенном этапе мы поняли, что создавать технику и работать с потребителями — это две большие разницы. Поэтому начали сотрудничать с компанией, которая стала посредником между нами и фермерами.

AeroDrone способен пролететь без дозаправки 600 километров

— Вы авиаконструктор?

— Я окончил факультет автоматики Национального авиационного университета Украины. Так что в нашем стартапе, кроме работы руководителя, занимаюсь всем, что связано с автопилотом и автоматикой. Подключился к отцовскому проекту еще во время учебы в университете.

Нынешняя версия нашего беспилотника уже пятая по счету. Самая первая из них могла поднять не более 20 килограммов и помещалась на столе для тенниса. Как видите, нынешняя, которую мы выводим на рынок, гораздо крупнее. Она берет на борт 60 килограммов груза.

«Уже в этом году планируем строить по одному беспилотнику в неделю»

— Сколько экземпляров таких беспилотников вы уже создали?

— Пока три. В нашем ангаре на аэродроме «Чайка» под Киевом строятся еще два. На нынешний год у нас амбициозные планы — собрать 30 беспилотных самолетов. Для этого вместе с партнером сейчас организую в Киеве предприятие по серийному производству. На первых порах там будут собирать по одному самолету в неделю, а в 2021-м — еще больше. На покупку всего необходимого для этого авиазавода нам нужны инвестиции, поэтому решили побороться за грант (его сумма от 25 до 75 тысяч долларов) от Украинского фонда стартапов (это государственная структура).

— Сколько стоит ваш летательный аппарат?

— Мне не хотелось бы называть точную цифру. Тем более что цена зависит от комплектации каждого конкретного экземпляра. Но стоимость нашего беспилотника значительно ниже, чем подобных самолетов, созданных известными зарубежными фирмами. Важно, что наш беспилотный аппарат способен окупить свою стоимость за один сельскохозяйственный сезон.

— У вашей крылатой машины есть конкуренты?

— Конечно. Но в основном это коптеры (многомоторные вертолеты. — Авт.). Они работают на электрических двигателях. Одного заряда аккумулятора им хватает на десять — двадцать минут полета. Значит, нужно брать с собой несколько запасных. А когда заряд израсходуется, подзарядить аккумуляторы в поле негде. У нас таких проблем не возникает: мы оснастили беспилотник двигателем внутреннего сгорания (работает на 95-м бензине). Берем с собой в поле канистру горючего, и этого с головой хватает на весь рабочий день, пусть он даже будет длиться от рассвета до заката. К тому же не забывайте, что наш аппарат поднимает 60 килограммов, тогда как его аналоги — в несколько раз меньше.

Созданный нами беспилотный самолет можно применять не только в сельском хозяйстве. Так, в прошлом году вместе с американским партнером мы проанализировали рынки США и Канады и пришли к выводу, что беспилотник AeroDrone есть смысл предлагать в этих странах для контроля за состоянием нефте- и газопроводов, магистральных линий электропередачи. Ведь он способен пролететь без дозаправки 600 километров, неся на себе видеокамеры или датчики для оперативного обнаружения повреждений трубопроводов и проводов линий электропередачи.

Наш проект весьма перспективный: сейчас мировой рынок услуг беспилотных летательных аппаратов оценивается в 14 миллиардов долларов. По оценкам экономистов, через пять лет он вырастет в три раза!

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