«Распыляет удобрения и уничтожает вредителей»: в Украине создали первый «летающий трактор»

Наука и технологии

— Мы с моим другом и соавтором по созданию сельскохозяйственного беспилотника Дмитрием Самсоненко полтора месяца искали фермера, который согласился бы на эксперимент — обработку его поля с помощью нашего летательного аппарата, — рассказал «ФАКТАМ» программист из Киева Влад Юсим . Он с Дмитрием Самсоненко представил первый в Украине беспилотник для аграриев на выставке Innovation market, состоявшейся на прошлой неделе в столице. — Наша настойчивость увенчалась успехом — один фермер из Киевской области пошел на сотрудничество: выделил поле площадью 12,5 гектара, засеянное подсолнечником. За полевой сезон мы выполнили весь цикл обработки посевов — удобряли, обрабатывали химикатами от вредителей… Фермер остался доволен, сказал, что в будущем году с удовольствием продолжит работать с нами.

— Все привыкли, что поля с воздуха обрабатывают самолеты-«кукурузники». С помощью беспилотников эту работу выполнять эффективнее?

— Да. Ведь большой самолет не может распылять удобрения и средства защиты растений точечно — химикаты нередко уносит (особенно в ветреную погоду) куда угодно. Наш аппарат (он называется гексакоптер) пролетает над посевами на высоте всего двух метров. Благодаря этому распыляемые вещества оказываются именно там, где нужно. С учетом внушительных затрат на топливо обработка полей с помощью традиционных самолетов и вертолетов влетает в копеечку. Использование беспилотника для выполнения этой задачи обходится в разы дешевле. Оказалось, что обрабатывать поля с помощью гексакоптера выгоднее, чем применять для этой цели трактор, который уничтожает колесами часть посевов.

— Какая производительность вашего летательного аппарата?

— За 15 минут гексакоптпер способен обработать четыре гектара. Это довольно много. Мы программируем беспилотник на выполнение задания, и он делает работу, определяя свое месторасположение по GPS-навигатору. Когда в подвешенном к гексакоптеру контейнере заканчивается вещество, которое он распыляет над полем, бортовая система управления дает команду возвращаться на базу. Это происходит, если разряжаются батареи (их на борту четыре), случается какая-либо поломка. После замены батарей и заправки химикатом аппарат продолжает обработку поля с того места, на котором прервал работу.

— Почему аппарат называется гексакоптер?

— Потому что у него шесть винтов. Тут нужно пояснить, что «гекса» является первой частью составных слов и переводится с греческого как «шесть». Больше известны среди обывателей квадрокоптеры — беспилотники с четырьмя винтами.

— Как вам с Дмитрием пришла идея сконструировать гексакоптер для обработки полей?

— У меня есть фирма, которая занимается системами охраны и видеонаблюдения. Несколько лет назад мы получили заказ на установку таких систем в сельской местности. Тогда у меня и возникла мысль: почему бы не использовать в бизнесе наше с Дмитрием хобби? Мы еще со студенческих лет увлекаемся постройкой беспилотников. Друг с энтузиазмом поддержал идею, и мы взялись за дело. До этого собирали маленькие квадрокоптеры, а тут нужно было сделать профессиональный аппарат.

— Сколько времени ушло на его разработку?

— Два года. Не могу сказать, что все сразу складывалось хорошо: случалось, что аппарат разбивался. Первый вариант получился с рабочей грузоподъемностью 35 килограммов. Но с таким весом на борту начали выходить из строя аккумуляторные батареи. Как я уже говорил, их четыре, каждая стоит без малого 100 долларов. Так что выход батарей из строя влетал в копеечку. Методом проб и ошибок пришли к оптимальному весу подвесной емкости с химикатами — десять килограммов. Испытания минувшим летом на поле подсолнечника показали, что гексакоптер и его программное обеспечение уже готовы к широкому использованию.

— В какую сумму обошлось создание аппарата?

— Потратили за два года более 15 тысяч долларов. Вкладывали свои средства. Для дальнейшего развития проекта ищем инвесторов.

— Занимались гексакоптером в свободное от основной работы время?

— Я наладил работу своей фирмы так, что у меня остается достаточно времени на новый бизнес-проект сельскохозяйственного гексакоптера.

— Он существует в единственном экземпляре?

— Пока да. Замечу, что большинство деталей мы с Дмитрием изготовили с помощью 3D-принтера. Самое существенное, что выписали из Китая — винты и моторы. Сейчас ведем переговоры с посольством Индии о поставке в эту страну наших аппаратов — планируется, что с их помощью будут обрабатывать растения, высаженные на террасах на склонах холмов. Если удастся подписать индийский контракт, арендуем площади, наймем персонал и начнем выпуск наших гексакоптеров.

— Считали, какая будет их себестоимость?

— Порядка пяти-шести тысяч долларов. Замечу, что продавать беспилотники будем только за рубеж. А в Украине планируем предоставлять услуги обработки полей с воздуха.

— У вас есть конкуренты?

— Да. Одна из китайских компаний, приступившая к созданию беспилотников для сельского хозяйства одновременно с нами. У нее несравнимо больше средств и специалистов. Результат их работы мы с Дмитрием видели в прошлом году на специализированной выставке в Китае — это уже готовые к использованию аппараты. Созданием такого рода беспилотников занимается также один стартап в США.

Основные характеристики «летающего трактора» Вес — 19 килограммов

Время полета с грузом 10 килограммов — 15 минут

Рабочая скорость — 25,2 километра в час

Максимальная скорость — 71,9 километра в час

Ширина распыления — до 8 погонных метров

Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе бойцы одного из спецподразделений получили и испытали уникальный беспилотник.

На фото в заголовке: программисты Влад Юсим (слева) и Дмитрий Самсоненко дружат со студенческой скамьи, оба закончили КПИ. Сейчас ведутся переговоры о поставке их беспилотников в Индию. Фото автора

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