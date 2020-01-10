Житейские истории

Лучше, чем у Илона Маска: изобретатель из Николаева первым в Украине создал солнечную черепицу

Имя николаевца Павла Реки стало известным после того, как разработанной им солнечной черепицей впервые в стране оборудовали сельскую амбулаторию в Харьковской области. Использование этого источника электроэнергии во многом облегчило поликлинике жизнь. А еще уникальная фотоэлектрическая черепица недавно получила признание и награду от UNIDO — учреждения Организации Объединенных Наций (ООН) по промышленному развитию. После утверждения в Украине «зеленого тарифа» использование солнечных батарей сейчас находится на подъеме… Моему собеседнику 33 года — возраст, как принято считать, лучший для мужчины, когда уже многое знаешь и умеешь, но и впереди еще большие горизонты. Читайте также: Украинский стартап: в Киеве создали ветрогенератор, обеспечивающий электричеством два частных дома

«В студенческие годы собрал солнечное зарядное устройство для мобильного телефона»

— Павел, как вышло, что вы занялись столь специфическим делом, как разработка солнечных батарей?

— Вопросами поиска альтернативных источников энергии — от солнца, ветра, воды — интересовался с детства, как, впрочем, и многие мальчишки. После школы сразу поступить в университет было нереально. Доходы родителей были скромными, поэтому, чтобы помочь отцу с мамой, решил: пойду работать. А учиться еще успею, да и на учебу заработать нужно. Перепробовал много специальностей. В столярной мастерской изготавливал окна и двери, занимался ремонтом и пошивом обуви, шил кошельки из кожи, работал строителем, офисным менеджером. А вечерами читал научную, техническую литературу. О компьютере и Интернете поначалу лишь мечтал, поэтому искал нужную информацию в книгах и журналах. Компьютер стал одной из моих важнейших покупок на заработанные деньги.

— И все же в университет вы поступили…

— Да, в 25 лет. Я уже был сформировавшимся человеком. Это не тот случай, когда выпускник школы идет лишь бы куда ради диплома о высшем образовании. Твердо знал, зачем пришел в учебное заведение. Моя специальность в Черноморском университете имени Петра Могилы называлась «медицинское приборостроение». Из имевшихся в вузе она была наиболее близкой моим ожиданиям. Потом это направление пережило некоторые изменения, но главное — нас обучали техническим дисциплинам, устройству различных приборов (томографов, энцефалографов и прочих). А еще я часто приходил в электротехническую лабораторию, где проводил эксперименты.

— Что было вашей первой разработкой в области солнечной энергетики?

— В студенческие годы собрал солнечное зарядное устройство для мобильного телефона. Заказал по Интернету китайские кремниевые селлы, специальную пленку, прочие составляющие, собрал все это — и заработало. Утром на подоконнике (на южной стороне родительской квартиры) подключал к своей модели power bank — аккумуляторное устройство. Вечером свой мобильный подключал к уже зарядившемуся солнцем аккумулятору — спустя пару часов телефон был готов к работе. Так тестировал свою маленькую новинку с полгода. Но продвигать ее дальше, учитывая нынешнюю дешевизну подобных зарядных устройств для телефонов, не было смысла. Однако полезный опыт был получен, а затем применен в больших масштабах.

«Нашими разработками уже заинтересовались в Польше, Швейцарии и Германии. Конечно, хотелось бы наладить поставки и на экспорт», — говорит Павел Река

— Когда пришла мысль создать солнечную черепицу?

— Не сразу. Анализируя, как развиваются современные технологии производства солнечных модулей, я понимал, что элементы солнечных панелей очень скоро должны интегрироваться в строительные, в частности в кровельные материалы. То есть стать их частью. Ведь можно получить два в одном, когда черепица будет выполнять роль и крыши, и источника энергии. Зачем делать двойную работу — сначала кровлю, а сверху еще и батареи устанавливать? К тому же такая установка ведет к частичному разрушению кровли — имею в виду необходимость сверлить отверстия при монтаже батарей, что может повлечь протекание крыши.

Воплощению идеи помогло участие в университетских конкурсах. Ряд моих курсовых работ был посвящен устройствам с солнечными панелями. Например, автономному газоанализатору для отслеживания уровня загрязнения воздуха на городских улицах. Полученную информацию можно использовать для перераспределения транспортных потоков. А дипломная работа была посвящена анализу ситуации с солнечными электростанциями в Украине. Поэтому на старших курсах универа уже вынашивал идею создания черепицы на основе солнечных батарей.

«Кровельным материалом может быть переработанный пластиковый мусор»

— А как нашли работу по призванию? По объявлению?

— Да нет. В 2016 году, уже будучи на последнем курсе, четко понимая, чем хочу заниматься, узнал о николаевской компании Solar servis. Пришел, как говорят, с улицы: здравствуйте, я хотел бы у вас работать, так как умею делать солнечные панели. Прошел собеседование. А спустя некоторое время там появилась вакансия и меня взяли на работу.

Днем я занимался проектированием солнечных электростанций, а по вечерам — собственными разработками черепицы на солнечной энергии. Сначала была первая модель — на основе полимерпесчаной черепицы. Она участвовала в выставках, получала призы. Суть в том, что при производстве черепицы из вторичного пластика и песка ее дополняют специальными вставками с солнечными панелями. Ее мощность 100 ватт с квадратного метра. Внедрение этой модели перспективно, так как кровельным материалом может быть переработанный пластиковый мусор. И ею могут заинтересоваться прежде всего частные домовладения. У второй модели, где использовано стекло, за счет большей плотности фотоэлементов мощность увеличена до 180 ватт с квадратного метра. Она-то и применена на Харьковщине.

— Почему именно в Харьковской области?

— Благодаря стечению обстоятельств. Помочь лечебному учреждению в селе Русские Тишки в ремонте крыши и обустройстве солнечными панелями взялся один из благотворительных фондов, интересующийся работами в сфере альтернативной энергетики. Так что там был спрос, а у нас было предложение.

Первый объект — это очень ответственно, поэтому контролировали ход работ тщательно. Рад, что получилось.

Площадь кровли амбулатории — 54 квадратных метра. Ее монтаж занял всего четыре дня. Сегодня эта мини-электростанция уже работает и полностью обеспечивает потребности амбулатории в электричестве в дневное время суток, независимо от того, ясная погода или пасмурная. Ночью включают обычное электропитание. При желании там можно обеспечить и круглосуточную автономию. Для этого нужно установить гибридный инвертор. Но это уже на усмотрение руководства амбулатории.

Солнечной черепицей, разработанной Павлом Рекой, оборудовали сельскую амбулаторию в Харьковской области

— Как насчет прочности черепицы с солнечными элементами в качестве кровельного материала, особенно если она из стекла?

— Прочность ее даже выше, чем у стандартных солнечных панелей — за счет применения утолщенного каленого стекла и меньшего размера солнечных плиток. Сегменты черепицы скрепляются между собой специальным алюминиевым профилем, это полностью исключает протекание. Если одна секция вдруг выходит из строя, например при механическом повреждении, то все остальное продолжает генерировать электроэнергию.

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— Вашу работу сравнивают с тем, что делает компания Tesla Solar roof Илона Маска.

— Я с интересом слежу за их достижениями, но, когда делал собственные разработки, еще не знал о заокеанском опыте. Позже с интересом посмотрел презентацию Tesla. Сразу отметил, что использование американцами токопроводящего клея для склеивания панелей нецелесообразно. Ведь электростанция будет использоваться лет 30, и долговечность такой склейки окажется под большим вопросом, так как может не выдержать, например, перепада температур. Правда, в следующем поколении солнечных панелей Tesla начала использовать коннекторы (проводные соединения. — Авт.), обходясь без склейки. То есть мой здравый скепсис по поводу клея подтвердился.

Ну, а моя разработка фотоэлектрической черепицы защищена соответствующим патентом.

— И все же аналогичную продукцию за рубежом также выпускают. Конкурировать будет трудно? Вы утверждаете, что ваша черепица дешевле зарубежных аналогов. Но как насчет качества?

— Если сравнивать, например, с немецкими производителями, то у них квадратный метр черепицы стоит 390 евро. У нас же после запуска черепицы в серийное произ-водство планируется цена 180—190 долларов. Что касается качества, то технология изготовления такой черепицы соответствует всем общепринятым стандартам в изготовлении современных солнечных панелей, а в дальнейшем все должно зависеть от контроля качества. Мы его беремся обеспечить на уровне мировых лидеров.

— Когда планируете запустить серийное производство солнечной черепицы?

— Вместе с директором Solar servis Дмитрием Колосовским мы создали фирму River Solar, которая и будет выпускать эту черепицу. Сейчас все в стадии организации производства. А предварительно старт намечен на первый квартал 2020 года. Кстати, потенциальные покупатели из-за рубежа — польские, швейцарские, немецкие — уже проявили к нам интерес. Конечно, хотелось бы наладить поставки и на экспорт.

— Семья поддерживает молодого изобретателя?

— Конечно. И родители, и супруга с интересом следят за развитием моего дела. С женой мы воспитываем пятилетнего Илюшу, который пока хочет стать водителем, как дедушка. Посмотрим, может, в будущем он пожелает продолжить дело папы.

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Фото предоставлено Павлом РЕКОЙ



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