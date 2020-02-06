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Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон вступили в соперничество из-за Меган Маркл (фото)
Американская актриса Дженнифер Энистон мечтает подружиться с герцогиней Сассекской Меган Маркл, которая вместе со своим мужем принцем Гарри переехала в Канаду. Как утверждает издание Radar Online, через несколько месяцев Энистон собирается сниматься в Канаде в продолжении фильма «Загадочное убийство» — поэтому надеется лично познакомиться с Меган и Гарри. У Энистон и Маркл много общих друзей — в том числе Джордж Клуни и Приянка Чопра. Поэтому звезда сериала «Друзья» рассчитывает на то, что приятели помогут им организовать встречу.
«Джен восхищается Меган, ей нравится ее работа в сериале „Форс-мажоры“, и она не против сотрудничать с ней в новых проектах — теперь, когда Маркл вернулась в шоу-бизнес», — утверждает источник.
Однако, по сведениям журнала Heat, дорогу Энистон снова собирается перейти Анджелина Джоли, которая ранее увела у нее мужа Брэда Питта. Джоли также строит планы сойтись поближе с Меган. Ее, правда, прежде всего интересует общая благотворительная работа. «Это означает, что они с Джен снова соперницы», — говорит инсайдер.
Между тем Гарри и Меган, по словам, друзей, наслаждаются спокойной семейной жизнью в Канаде. Бывшая актриса пока не спешит сразу же возвращаться в кино или сниматься в рекламе, не желая, чтобы это выглядело, будто она покинула королевскую семью ради славы и денег. «В ее планы входит завоевать мир — но чуть позже», — утверждает источник.
Кстати, ранее сообщалось, что принц Гарри некогда был поклонником Энистон и всерьез пытался добиться ее расположения. Он говорил приятелям, что она достойна быть принцессой. После того, как Гарри увидел фотографию обнаженной Энистон на обложке мужского журнала GQ в 2009, он через своих друзей раздобыл телефон американской звезды и принялся забрасывать ее текстовыми сообщениями. Тем не менее Энистон предпочла проигнорировать заигрывания Гарри, который моложе нее на 16 лет.
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