Ударят морозы: синоптик дала прогноз на 6 февраля

Общество и люди

В четверг, 6-го февраля, центр циклона Петра будет над Крымом. Он уже принес в Украину похолодание.

По словам синоптика Натальи Диденко, сильные осадки, задержатся на Юге и Востоке Украины, кроме Харьковщины, а также в Днепропетровской области.

Днем к Западу и Северу Украины подойдет атмосферный фронт с северо-запада Европы, и в этих регионах выпадет снег.

Ожидается похолодание: ночью — от 3 до 8 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а в Крыму — до +9 градусов. На дорогах — гололедица.

В Киеве в четверг ночью температура опустится до -8 градусов, а днем поднимется до нуля. Во второй половине дня или вечером может выпасть снег. На дорогах будет скользко.

Ранее сообщалось, что в феврале Украину ожидает резкая перемена погоды.

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