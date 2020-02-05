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Общество и люди

Ударят морозы: синоптик дала прогноз на 6 февраля

14:48 5 февраля 2020 332
Рябина
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 6-го февраля, центр циклона Петра будет над Крымом. Он уже принес в Украину похолодание.

По словам синоптика Натальи Диденко, сильные осадки, задержатся на Юге и Востоке Украины, кроме Харьковщины, а также в Днепропетровской области.

Днем к Западу и Северу Украины подойдет атмосферный фронт с северо-запада Европы, и в этих регионах выпадет снег.

Ожидается похолодание: ночью — от 3 до 8 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а в Крыму — до +9 градусов. На дорогах — гололедица.

В Киеве в четверг ночью температура опустится до -8 градусов, а днем поднимется до нуля. Во второй половине дня или вечером может выпасть снег. На дорогах будет скользко.

Ранее сообщалось, что в феврале Украину ожидает резкая перемена погоды.

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