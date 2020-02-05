Бывшего украинского министра Табачника "засекли" в оккупированном Крыму

Украина

В аннексированном Крыму, где недавно арестовали сторонника «русского мира» — предпринимателя Олега Зубкова, — был замечен экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник.

Об этом сообщают «Крым.Реалии» и уточняют, что Табачника заметили у здания налоговой службы в Симферополе.

Журналисты попытались связаться с Дмитрием Табачником, но его украинские номера не обслуживаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что поставки воды на полуостров возобновят лишь после его деоккупации.

Фото с сайта https://ru.krymr.com.

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