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Звезда "Великолепного века" получил 17 лет тюрьмы
Известный турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Аднан Коч приговорен судом к почти 17 годам лишения свободы. Солидный срок он получил за хранение наркотиков и вооруженное сопротивление полиции.
Задержание Аднана, его брата и подельников произошло еще в марте 2018 года в одной из провинций Стамбула. Актер был замечен на встрече в кафе с известным наркоторговцем, который работал на правоохранителей. Аднан получил сумку с запрещенными препаратами, в которой обнаружили 2 грамма кокаина и 0,4 грамма метамфетамина. Коч, естественно, все отрицал и даже попытался уничтожить улики. Актер сопротивлялся и устроил перестрелку с полицией. Шесть человек были ранены. Аднан был избит и получил перелом руки.
Ближайшие 16 лет и 8 месяцев актер проведет в тюрьме.
Украинскому зрителю Аднан Коч знаком по роли Бехрама-паши в сериале «Великолепный век». Также он сыграл в фильме «Восток-Запад». В Турции он является популярным певцом и музыкантом.
А вот российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», избежала наказания за наркотики, она получила только штраф, ее также лишили водительского удостоверения.
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