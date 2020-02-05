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Если Россия вдруг захочет вернуть Крым, Украина не готова его принять, — Кориневич
Несмотря на то, что наша страна шестой год находится в состоянии войны с Россией, у нее оккупирована часть Донбасса и аннексирован Крым, за что в отношении РФ введены санкции, в Украине до сих пор не разработана стратегия реинтеграции деокуппированных территорий.
Об этом в интервью «Укринформу» заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
По его словам, если Россия завтра уйдет из Крыма, Украина не готова сразу вернуться на полуостров и обеспечить нормальное функционирование всех государственных институтов.
«Кто заходит в Крым, кто начинает работать на уровне местной власти, кто — на уровне центральной. То есть готовности пока действительно нет и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», — отметил Кориневич.
При этом чиновник отметил, что все заинтересованные государственные структуры работают в направлении разработки стратегии деоккупированных территорий, но окончательного согласованного документа пока нет.
Напомним, в средине января на заседании СНБО обсуждалась Стратегия национальной безопасности Украины «Безопасность человека — безопасность страны». В основу документа была положена предвыборная программа президента Зеленского. Одним из приоритетных направлений в проекте Стратегии названо обеспечение независимости и государственного суверенитета. В документе есть комплекс мер, касающихся Крыма и Донбасса.
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