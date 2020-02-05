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В Туркмении решили состарить молодых чиновников в угоду президенту страны
С февраля 2020 года мужчины-чиновники Лепабского региона Туркменистана, которым больше 40 лет, обязаны ходить с седыми волосами. Это связано с тем, что президент Гурбангулы Бердымухамедов, в последнее время стал появляться на публике с сединой.
Как сообщает Радио Свобода, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы, а те, у кого волосы сохранили естественный цвет, должны тонировать их под седину.
По информации источников издания, если президент, который носит официальный титул Твердыни, опоры и надежды, совершит визит в регион, к нему будут допущены в основном седые чиновники.
Ранее сообщалось, что президент Туркменистана на концерте к Национальному празднику ахалтекинского скакуна «зачитал рэп» о своем любимом коне Роваче.
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