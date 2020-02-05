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Запорожская фирма пыталась заработать миллионы гривен на поставках неисправных деталей для танков

17:25 5 февраля 2020 587
детали для танков
Инф. «ФАКТОВ»

Контрразведка СБУ блокировала поставки неисправных агрегатов для танков, которые на «Харьковский бронетанковый завод» поставляли коммерческие предприятия Запорожской области.

Оперативники спецслужбы установили, что летом 2019 года, выполняя госзаказ, предприятия из Запорожской области поставили в Харьков трансмиссии для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта государство должно было оплатить за агрегаты почти 2,5 миллиона гривен.

Между тем, эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз забраковали поставленные запчасти, признав их технически неисправными.

Как установили специалисты, вместо отправки новых комплектующих, коммерсанты на бывших в употреблении танковых агрегатах перебивали серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию.

Оперативники провели обыски в Харькове, Мелитополе и Никополе, в результате которых изъяли контрафактные запчасти для бронированной техники для фальсификации серийных номеров, бухгалтерскую документацию, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

Директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении.

В настоящее время исполнение контракта приостановлено, деньги из бюджеты фирме не перечислены.

Напомним, в конце января сотрудники СБУ блокировали масштабный сбыт контрафактного алкоголя. Перед этим спецслужба провела операцию по ликвидации почти 300 нелегальных автомобильных заправок.

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