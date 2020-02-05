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Украина

Катастрофа «Боинга» МАУ: Рябошапка не нашел общий язык с генпрокурором Ирана

17:46 5 февраля 2020 160
Руслан Рябошапка
Инф. «ФАКТОВ»

Офис генерального прокурора не смог наладить продуктивные отношения с правоохранителями Ирана — это касалось расследования по «Боингу» Международных авиалиний Украины, который был сбит ракетой в Тегеране. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Я лично трижды обратился к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. В частности, мы просили предоставить кроме доказательств, которые необходимы следствию, доказательства, на основании которых задержаны лица в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали трех или четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения. К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет», — заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания правоохранительного комитета парламента.

Ранее сообщалось, что в украинские СМИ попали записи переговоров по поводу крушения самолета «МАУ» между иранскими диспетчерами и пилотом лайнера Iran Aseman Airlines.

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