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Катастрофа «Боинга» МАУ: Рябошапка не нашел общий язык с генпрокурором Ирана
Офис генерального прокурора не смог наладить продуктивные отношения с правоохранителями Ирана — это касалось расследования по «Боингу» Международных авиалиний Украины, который был сбит ракетой в Тегеране. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Я лично трижды обратился к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. В частности, мы просили предоставить кроме доказательств, которые необходимы следствию, доказательства, на основании которых задержаны лица в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали трех или четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения. К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет», — заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания правоохранительного комитета парламента.
Ранее сообщалось, что в украинские СМИ попали записи переговоров по поводу крушения самолета «МАУ» между иранскими диспетчерами и пилотом лайнера Iran Aseman Airlines.
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