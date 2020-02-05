Происшествия

Украинка Алена Федченко в самолете приняла роды у пассажирки из Таиланда. Алена сама сообщила о произошедшем в Facebook и уточнила: малыш, родившийся на высоте восемь тысяч метров, здоров, как и его мама. Алена в тот день летела в отпуск на один из курортов Вьетнама. Рейс Доха (Катар) — Бангкок (Таиланд) для нее был транзитным. 50-летняя Алена Федченко окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца, но роды никогда прежде не принимала. «ФАКТАМ» женщина сообщила, что работает отоларингологом. Но так как на борту самолета она была единственным медиком, других вариантов, кроме как вспомнить университетские знания, у нее не оставалось.

— В отпуск я летела с мужем, братом и подругой, — рассказала «ФАКТАМ» Алена. — Подумать не могла, что меня ждет такое приключение. Около трех часов ночи в самолете объявили, что срочно требуется врач. Я в тот момент дремала и даже не сразу сообразила, что имеется в виду. Но родные меня буквально растолкали: «Ты же врач! Иди посмотри, что там такое!» Продрав глаза, я пошла в хвост самолета, где находились стюардессы. Однажды уже был случай, когда в самолете понадобилась моя помощь как врача. Это был рейс из Египта, и на борту стало плохо одному мужчине, злоупотребившему алкоголем. Я думала, что здесь что-то похожее. Но нет.

В маленькой кладовке, где стюардессы хранят разные вещи и товары, на полу лежала беременная женщина. Стюардессы дали ей кислородную маску и постелили на пол пледы. Они приготовили все необходимое — воду, полотенце, перчатки… Но что делать дальше, не знали. У женщины были схватки. Я тут же надела перчатки, стала на колени, помогла роженице раздеться и провела акушерский осмотр.

— Вы знали, как это делается?

— Те, кто окончил медуниверситет, знают: первые шесть лет в институте всех учат, по сути, одному и тому же. Специализация начинается уже в интернатуре. Я jкончила медуниверситет в 1992 году. Уверяю вас, что в то время не было никаких взяток, и каждый предмет мы учили так, что запоминали на всю жизнь. Поэтому, как провести осмотр роженицы, я знала. Хотя роды никогда в жизни не принимала. Осмотрев женщину, увидела полное открытие шейки матки. Я спросила у стюардесс, сколько нам еще лететь. Оказалось, два часа. Стало ясно, что до аэропорта мы не дотерпим. Я приготовилась принимать ребенка.

— Роженица паниковала?

— Как ни странно, нет. Не было ни криков, ни истерик. Она молодец. Выполняла все мои указания, хотя ни слова не понимала. Она разговаривала только на тайском. Хорошо, что на борту были стюардессы — тайки, которые переводили ей мои слова. А еще одна стюардесса была из Украины, так что мы говорили и на английском, и на тайском, и на русском… Стюардессы — умницы, они все мои просьбы понимали с полувзгляда. Я старалась вести себя спокойно и уверенно. Сказала роженице, что она в надежных руках, и все будет хорошо. Себе сказала то же самое: что все получится, и я в любом случае приму этого ребенка.

— А на самом деле сильно волновались?

— Как ни странно, не дрогнула, как говорится, ни одна нервная клетка. Я с первых секунд взяла себя в руки и делала все, что было нужно. Единственное, чего боялась — осложнений: послеродового кровотечения или проблем с плацентой. Понимала, что в таком случае помочь роженице в самолете я вряд ли смогу.

Ребенок вышел минут через двадцать. Я его приняла и сразу отметила, что по шкале Апгар он родился, наверное, на все 10 баллов. Розовенький, даже кулачки не синие. Послушать сердцебиение не могла, но увидела, что все рефлексы работают. Он сразу закричал, схватил меня за палец… Все было как в кино. Пассажиры в салоне услышали его крик и начали аплодировать. Это был очень эмоциональный момент. Я показала женщине, что у нее родился мальчик. Стюардессы чуть не плакали от счастья. Все были уверены, что раз ребенок родился, все проблемы уже позади, и теперь все хорошо. А я продолжала внимательно следить за состоянием роженицы. Постоянно проверяла, нет ли кровотечения. Плаценту положила в пакет и попросила отнести в холодильник. Потом я передала ее врачам.

Уже когда пилот объявил, что самолет совершит экстренную посадку в Калькутте, стюардессы заметили, что роженицу знобит. Для ее состояния это было вполне нормально, ведь она потеряла много энергии. Я сказала, чтобы ей срочно дали чай и что-то сладкое. Стюардессы принесли маленькие шоколадки… Сама роженица, когда я провела все необходимые медицинские манипуляции, взяла меня за руки и хотела поцеловать. Так она выражала свою благодарность. Еще спросила, как меня зовут. Сказала, что хочет назвать ребенка именем своей спасительницы. Правда, вряд ли она сможет назвать Аленой мальчишку (смеется).

Алене Федченко удалось узнать, что молодой маме 23 года, и это у нее уже второй ребенок.

— Когда я только прибежала на помощь, стюардессы сказали, что у женщины начались преждевременные роды. Но на самом деле это не так, — говорит Алена. — Очевидно, что ребенок был доношенным и родился в срок. Сама роженица маленькая и худенькая, была в свободной одежде и, видимо, обманула сотрудников авиакомпании, чтобы ее пустили на борт. Она летела сама. Сказала, что в Бангкоке ее вроде как должна была встречать тетя. Но в результате в больницу ее забрали не в Бангкоке, а в Калькутте. Кстати, там нам пришлось долго ждать «скорую».

А в самолете была настоящая эйфория. Экипаж так радовался! Один стюард не мог налюбоваться малышом и долго не выпускал его из рук. Ребенка даже принесли в салон, чтобы показать пассажирам. Позже я читала, что какие-то люди вроде бы были недовольны происходящим. Но лично я ничего негативного ни от кого не слышала. Помню только добрые слова и пожелания.

Уже когда ребенок появился на свет, стюардессы спросили номер моей медицинской лицензии. Так как рабочих документов я с собой в отпуск не брала, пришлось по Viber связываться с сыном (специально для меня в самолете включили Wi-Fi) и просить его срочно их переслать. А сегодня авиакомпания еще прислала анкету. Видимо, им это нужно, чтобы составить протоколы о событии.

Еще в самолете стюардессы предложили мне переодеться в пижаму, которую дают пассажирам бизнес-класса. Ведь мои джинсы и футболка были в крови. В этой пижаме я и прилетела во Вьетнам. Вернее, сначала в Калькутту, из Калькутты — в Бангкок, а уже оттуда на вьетнамский курорт. Я, кстати, еще переживала, успеем ли мы с этой экстренной посадкой на наш следующий рейс. Но зря волновалась — успели. В тот день все складывалось как нельзя лучше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Кировоградской области проводницы поезда приняли роды у 24-летней пассажирки.

Похожий случай был и в апреле 2017 года в поезде Киев — Мариуполь.

Кроме того, «ФАКТЫ» рассказывали, как женщина родила в киевском метро.

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