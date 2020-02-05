Страшная автокатастрофа под Харьковом: пятеро погибших (фото)

Происшествия

В среду, 5 февраля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Изюма произошло ДТП, в котором погибло пять человек. В этот же день в Новой Каховке из-за пьяного водителя в ДТП столкнулись три машины, один человек погиб.

По информации полиции, автомобиль Daewoo Nubira, который двигался по главной дороге, столкнулся с «ВАЗ-2109», выехавшим со второстепенной дороги на главную. В результате столкновения машины загорелись.

42-летний водитель «ВАЗ-2109» и два его пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира Daewoo Nubira погибли на месте.

34-летний водитель Daewoo доставлен в Изюмскую районную больницу.

Напомним, 5 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП, одно из них — со смертельным исходом. Ранее в столице на проспекте Шухевича водитель насмерть сбил девушку рядом с пешеходным переходом.



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