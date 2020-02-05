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Не Киану единым: в украинском учебнике обнаружили карту из компьютерной игры
После того, как в украинском учебнике по всемирной истории для 10 класса заметили фото знаменитого киноактера Киану Ривза, в учебнике по географии нашли карту из популярной компьютерной игры Skyrim.
С креативной картой намерены знакомить шестиклассников.
Она помещена разделе «Ориентирование на местности». Иллюстрация карты напоминает известную компьютерную РПГ «игрушку» с открытым миром, действие которой происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль.
Учебник по географии вышел под авторством Пестушко и Уваровой и рекомендован министерством образования Украины для 6-х классов.
Карта опубликована на странице 36.
Напомним, автор скандального учебника по всемирной истории для 10 класса Игорь Щупак объяснил, как в учебном пособии оказалось фото голливудского актера Киану Ривза. По его словам, иллюстраторы оставили его специально, чтобы проверить внимательность школьников. Он лично выбирал иллюстрации к книге вместе с дизайнером и предложил разместить вместо реального фото коллаж.
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