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Украина

"Настоящее оккупационное правительство": стало известно, кого Кремль назначил управлять "ДНР"

3:53 6 февраля 2020 99
Оккупированные территории
Инф. «ФАКТОВ»

В террористическом бандформировании «ДНР», чьи паспорта не признают даже российские пограничники, произошли новые «кадровые назначения».

В частности, руководителем «правительства» стал гражданин РФ, в 2015 году бывший вице-губернатором Иркутской области, Владимир Пашков.

Об этом пишет на своей странице в Facebookизвестный журналист Денис Казанский.

Он отмечает, что замена бывшего «премьер-министра» Ананченко на Пашкова прошла по-тихому, без объяснений.

«Ахаха, ну правильно, зачем холопам в „народной республике“ что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого „премьер-министра“, а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут», — пишет Денис.

Также он указывает на то, что если прежний «премьер» был местным выходцем, то Владимир Пашков — гражданин России, уроженец города Братска, до 2015 года работавший вице-губернатором Иркутской области.

«Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство», — указывает украинский журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что главарь «ДНР» Пушилин попытался объяснить, почему в недореспублике задерживают зарплаты и пенсии.

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