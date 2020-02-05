Вы никто и звать никак: пограничники РФ не признают "российские" паспорта, выданные жителям ОРДЛО

Украина

Историю, случившуюся на КПП «Успенка», расположенном на участке украинско-российской границы со стороны так называемой «ДНР», описала в соцсетях блогер Марина Григорьева. Она назвала ее «Спрячьте и не показывайте».

По ее словам, паспорта РФ жителей «народных республик» для российских пограничников и полицейских — просто пустышка, которая причем может обернуться еще и штрафом. Григорьева описала сцену, свидетелем которой стала женщина, проживающая на неподконтрольной территории, но не принявшая ни «гражданства ДНР», ни российского. Эта женщина въезжала из России в «ДНР». В очереди на пограничный контроль на российской стороне перед ней стояла девушка, предъявившая паспорт страны-агрессора, полученный в «ДНР».

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Однако российская пограничница, проверявшая паспорта, не проявила ни капли уважения к новоиспеченной «согражданке». «Она несколько раз переспросила: „Вы гражданка какого государства?“ И в пренебрежительном тоне объяснила, что человек с российским паспортом, в котором нет отметки о месте регистрации на территории РФ, для российских пограничников — никто и звать его никак. Единственное, что они могут с ним сделать — оштрафовать. Но на этот раз пограничница смилостивилась и отпустила девушку с настоятельной рекомендацией спрятать российский „паспорт“ подальше», — рассказала очевидица истории.

«Что произошло дальше, меня очень удивило. Я подала в окошко свой паспорт гражданки Украины и российская пограничница сказала, обращаясь к стоящей рядом девице: „Посмотрите, вот у этой женщины паспорт государства Украина. Четко видно, что она — гражданка государства Украина!“ На словах „государство Украина“ она делала нажим!» — продолжила она.

«В тот момент я мысленно говорила себе с гордостью, нет, я даже не говорила, я кричала на всю Вселенную: «Да, я — гражданка Украины!!! Я — гражданка Украины!!! И я этим горжусь», — завершила рассказ женщина.

«Оказывается и для людей, представляющих страну-оккупанта, страну-агрессора, украинские паспорта более значимы, чем „аусвайсы“, выдаваемые коллаборантам», — сделала логичный вывод Григорьева.

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